Консультация по аренде сервера для хранения данных

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки102 просмотра

Есть задачка: организовать хранение данных на сервере за границей ( аренда ). Нужна полная и подробная консультация по этому вопросу. Указывайте приблизительную стоимость за консультацию. Оплата через яндекс деньги. Связь и общение через icq 3 8 7 3 2 4

13 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу
приятный адекватный закзачик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад