Настройка сервера apache + php + zend, proftpd

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Закрыт10 заявок139 просмотров

Нужно настроить сервер apache+php+zend, proftpd.

У сервера 2 IP, nginx слушает первый, апач должен слушать второй.

proftpd должен работать системными правами пользователей

ApacheNginxPHP
13 лет назад
s_IP
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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