Настройка форвадинга

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Здравствуйте!

На сайте имеется 3 страницы, необходимо настроить вебсервер так, чтобы например при заходе с Ipad/Iphone отдавалась страницы №1, при заходе с IE и Мозилла страница №2 в остальных случаях страница №3

Таблицу браузеров и ОС предоставлю.

13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров