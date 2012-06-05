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Серверное перекодирование FLV в 3GP
Приветствую.
Необходимо написать корректную команду для серверной перекодировки файлов из FLV в 3GP.
На сервере FFMPEG, используем кодек libx264 (H264).
После перекодировки мобильные телефоны не читают это видео. Либо, вовсе не открывают, либо – работает только звук без картинки.
Пожалуйста, предложение только для знающих людей. Мы перебрали десяток параметров:
-vcodec libx264 -vpre baselibe -threads 0 -r 25 -g 50 -crf 33 -me_method hex -trellis 0 -bf 8 -directpred auto -acodec libfaac -ar 44100 -ab 128k -f 3gp
- один из примеров. Их был десяток.
Собственно, нужно получить такую же строку, только рабочую.
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