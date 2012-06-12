Трансляция multicast IPTV в сети

В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. Появился коммутатор Extreme Summit X480-48x.

Задача - запустить нормальное multicast iptv в сети.

Оборудование:

Корневой коммутатор Extreme Summit X480-48x, в него будут напрямую подключены либо конечные абонентские свитчи (Linksys SPS224G4, Cisco SF-300(SRW224G4-K9-NA) - по сути просто следующая модель) либо промежуточный этап в виде Planet GSW-2416SF.

Место - Киев, на случай если есть возможность не удалённо.