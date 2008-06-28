В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. ...