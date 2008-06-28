Необходимо регулярно переводить статьи (5-10 шт. в неделю) по сетевым технологиям с английского на русский. Я понимаю английский, так что смогу спорные моменты по технологиям помогать корректно решить. Примеры статей: http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Software-Defined-Networks-leadership-defined/ba-p/122819 http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Unified-access-layer-for-wired-and-wireless-LAN-with-HP-Part-10/ba-p/122081 П.С. Личное мнение - хороший вариант для лингвиста, ...
Образование:
2005-2009 - Национальный Авиационный Университет (Украина, Киев), Прикладная Физика
2009-2011 - Московский Физико-Технический Институт, Кибернетика
Специализация:
Программирование (JAVA)
Системное администрирование (системы видеонаблюдения, сети)
Языки: Английский - свободно, Русский - родной
- Переводы34 заявкиЗакрыт11 лет назад
В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5000
Цель: техническое русскоязычное сетевое сообщество для обмена опытом, информировании о новинках, событиях. ЦА: представители вендора, технические специалисты дистрибьюторов оборудования, сетевые администраторы, будущие заказчики, пользователи оборудования с вопросами. Пример похожего сайта: http://community.spiceworks.com/ Дизайн: минималистичный и понятный и является важной ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Консультация по настройке OpenVPNСистемное администрирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Офис 1: 1. Пользовательский компьютер с Windows XP, к нему подключен Canon 3010, принтер расшарен. 2. Сервер терминалов на Windows 2003, в нем этот принтер добавлен и доступен пользователям. 3. Всё это за маршрутизатором со статическим ip, сервер ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим электронный проект гаража (AutoCAD) (для сдачи на специальности архитектура 3 курс). Проект - академический, а потому для него нужны: Планы, разрез, фасады, генплан и перспектива. Компоновка - подрамник 1х1 метр. Её я смогу сделать сам ...Промышленный дизайн4 заявкиЗакрыт16 лет назад