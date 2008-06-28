WinnieLtd

Александр WinnieLtd

 
35 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование:

2005-2009 - Национальный Авиационный Университет (Украина, Киев), Прикладная Физика

2009-2011 - Московский Физико-Технический Институт, Кибернетика

Специализация:

Программирование (JAVA)

Системное администрирование (системы видеонаблюдения, сети)

Языки: Английский - свободно, Русский - родной

  • Регулярные переводы статей, англ.->рус.

    Необходимо регулярно переводить статьи (5-10 шт. в неделю) по сетевым технологиям с английского на русский. Я понимаю английский, так что смогу спорные моменты по технологиям помогать корректно решить. Примеры статей: http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Software-Defined-Networks-leadership-defined/ba-p/122819 http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Unified-access-layer-for-wired-and-wireless-LAN-with-HP-Part-10/ba-p/122081 П.С. Личное мнение - хороший вариант для лингвиста, ...

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Трансляция multicast IPTV в сети

    В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сообщество вендора сетевого оборудования

    $5000

    Цель: техническое русскоязычное сетевое сообщество для обмена опытом, информировании о новинках, событиях. ЦА: представители вендора, технические специалисты дистрибьюторов оборудования, сетевые администраторы, будущие заказчики, пользователи оборудования с вопросами. Пример похожего сайта: http://community.spiceworks.com/ Дизайн: минималистичный и понятный и является важной ...

    PHPCSS
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установка принтера

    Офис 1: 1. Пользовательский компьютер с Windows XP, к нему подключен Canon 3010, принтер расшарен. 2. Сервер терминалов на Windows 2003, в нем этот принтер добавлен и доступен пользователям. 3. Всё это за маршрутизатором со статическим ip, сервер ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект гаража

    $50

    Необходим электронный проект гаража (AutoCAD) (для сдачи на специальности архитектура 3 курс). Проект - академический, а потому для него нужны: Планы, разрез, фасады, генплан и перспектива. Компоновка - подрамник 1х1 метр. Её я смогу сделать сам ...

    Промышленный дизайн4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад