Регулярные переводы статей, англ.->рус.

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Закрыт34 заявки407 просмотров

Необходимо регулярно переводить статьи (5-10 шт. в неделю) по сетевым технологиям с английского на русский.

Я понимаю английский, так что смогу спорные моменты по технологиям помогать корректно решить.

Примеры статей:

http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Software-Defined-Networks-leadership-defined/ba-p/122819

http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Unified-access-layer-for-wired-and-wireless-LAN-with-HP-Part-10/ba-p/122081

П.С. Личное мнение - хороший вариант для лингвиста, который решил написать исследование по этой области.

13 лет назад
WinnieLtd
36 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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