Направление перевода: нем-рус Тематика: см. образец Требования: * изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики; * гугление употребимости в случае сомнений; * сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости; ...
Перевод веб-интерфейса
Требуется перевод веб-приложения. Ощее количество символов - 118966.
Буден редоставлен интерфейс для перевода в виде формы, знание программирования не требуется, но важен опыт локализации других приложений, понимание современных терминов и грамотное их применение.
Заявки фрилансеров
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