Перевод веб-интерфейса

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Закрыт22 заявки223 просмотра

Требуется перевод веб-приложения. Ощее количество символов - 118966.

Буден редоставлен интерфейс для перевода в виде формы, знание программирования не требуется, но важен опыт локализации других приложений, понимание современных терминов и грамотное их применение.

13 лет назад
larisak
Лариса 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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