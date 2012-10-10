Требуется переводчик с английского на русский, имеющий опыт переводов не менее 5 лет (в том числе, по автотематике! обязательно!). Ищу помощника для участия в проектах по автотематике (сервисно-техническая информация и др.). ...
Немецко-руссий перевод корреспонденции
Направление перевода: нем-рус
Тематика: см. образец
Требования:
* изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики;
* гугление употребимости в случае сомнений;
* сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости;
* сохранение постраничной разбивки, если таковая наблюдается в исходном документе;
* если перед переводом выполняется оптическое распознавание - выполнение распознавания в пригодном и удобном для последующих редактирования и вёрстки виде (в частности, ручная разметка блоков распознаваемого документа; колонки остаются колонками, таблицы - таблицами, характер привязки рисунков и таблиц к окружающим элементам не меняется).
* весь (либо за редким исключением весь) текст в переведённом документе должен быть пригоден для последующего редактирования.
Объём работы: 47,2 стр.
Выдача задания: задание готово к выдаче
Срок сдачи: 15 октября 16:00.
Оплата: 170 рублей за 1800 знаков, включая пробелы (Если вы крайне заинтересованы в выполнении - предложите меньше. Если вы считаете, что стоимость выполнения недооценена - предложите больше.).
Санкция за несвоевременную сдачу работы: менее часа 5%; менее 3 часов 20%, более 3 часов - в зависимости от последствий.
Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.
(НЕ ПРИСТУПАТЬ!)
Срок приёмки и оплаты: 5 календарных дней после заданного или фактического (дольшего из них) срока сдачи задания.
Информация по способам оплаты: https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc
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