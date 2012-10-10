Немецко-руссий перевод корреспонденции

Направление перевода: нем-рус

Тематика: см. образец

Требования:

* изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики;

* гугление употребимости в случае сомнений;

* сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости;

* сохранение постраничной разбивки, если таковая наблюдается в исходном документе;

* если перед переводом выполняется оптическое распознавание - выполнение распознавания в пригодном и удобном для последующих редактирования и вёрстки виде (в частности, ручная разметка блоков распознаваемого документа; колонки остаются колонками, таблицы - таблицами, характер привязки рисунков и таблиц к окружающим элементам не меняется).

* весь (либо за редким исключением весь) текст в переведённом документе должен быть пригоден для последующего редактирования.

Объём работы: 47,2 стр.

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: 15 октября 16:00.

Оплата: 170 рублей за 1800 знаков, включая пробелы (Если вы крайне заинтересованы в выполнении - предложите меньше. Если вы считаете, что стоимость выполнения недооценена - предложите больше.).

Санкция за несвоевременную сдачу работы: менее часа 5%; менее 3 часов 20%, более 3 часов - в зависимости от последствий.

Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.

(НЕ ПРИСТУПАТЬ!)

Срок приёмки и оплаты: 5 календарных дней после заданного или фактического (дольшего из них) срока сдачи задания.

Информация по способам оплаты: https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc