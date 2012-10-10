Требуется переводчик с английского на русский

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Закрыт3 заявки311 просмотров

Требуется переводчик с английского на русский, имеющий опыт переводов не менее 5 лет (в том числе, по автотематике! обязательно!).

Ищу помощника для участия в проектах по автотематике (сервисно-техническая информация и др.).

Обязательное требование: владение Trados 2007. Приветствуется наличие последней версии — Trados Studio 2011

Пунктуальность и оперативность (присутствие на связи).

В свою очередь гарантирую своевременную (по оговоренным срокам) оплату.

Оплата 0,7 руб/слово.

В дальнейшем при хорошей работе возможны другие проекты.

Заинтересованных прошу направить резюме на почту: [email protected] с темой: «Технический переводчик с англ»

Также, обязательно, отправьте примеры Ваших работ (по автотематике предпочтительно). Если Вы не можете разглашать Ваши материалы, то потребуется выполнить короткое тестовое задание (в прикреплении).

Спасибо заранее всем!

13 лет назад
Aleks_AA
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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