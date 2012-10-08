Необходимо перевести видео ролик близко к тексту . Тематика - модельный бизнес. Продолжительность ролика - 3 минуты. Требования к исполнителю - опыт работы, творческий подход. Skype - jubeyjuba
Постоянные переводы корреспонденции
корреспонденция покупка / продажа, товарные переговоры в общих чертах . С русского на английский. И обратно. Часто, но маленькими письмами. В течении 1-2 часов перевод должен быть у меня. Нужен человек постоянно в сети.
Сейчас срочно нужно.
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