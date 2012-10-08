Постоянные переводы корреспонденции

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт13 заявок274 просмотра

корреспонденция покупка / продажа, товарные переговоры в общих чертах . С русского на английский. И обратно. Часто, но маленькими письмами. В течении 1-2 часов перевод должен быть у меня. Нужен человек постоянно в сети.

Сейчас срочно нужно.

13 лет назад
Longer-s
58 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод нескольких текстов

    Нужно перевести несколько текстов на разные языки. Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/ 1. Переводим на немецкий язык разделы: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес 2. Переводим на английский язык: О нас, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод системных сообщений сайта

    $50

    Здравствуйте! Требуется перевод системных сообщений сайта с русского на английский по заданному формату, а именно переведенный текст необходимо поместить напротив переводимого в кавычки. Пример текста, который я предоставляю: 'Автор' ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с русского на корейский

    Всем привет! Ищу хорошего переводчика с русского на корейский язык для перевода описания программы. Подробности выбранному исполнителю. От вас жду цены и сроки. P.S.: машинные переводы не ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод документа с голландского

    $50

    Здравствуйте! Необходим перевод решения суда о расторжении брака с голландского на понедельник, до 13 часов по Москве. Тариф- 250 рублей/ 1800 знаков с пробелами русского текста. Оплата - по факту, яндекс-деньги. Документ в приложении.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад