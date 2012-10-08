Постоянные переводы корреспонденции

корреспонденция покупка / продажа, товарные переговоры в общих чертах . С русского на английский. И обратно. Часто, но маленькими письмами. В течении 1-2 часов перевод должен быть у меня. Нужен человек постоянно в сети.

Сейчас срочно нужно.