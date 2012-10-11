Перевод нескольких текстов

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Завершен20 заявок311 просмотров

Нужно перевести несколько текстов на разные языки.

Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/

1. Переводим на немецкий язык разделы: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес

2. Переводим на английский язык: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес

3. Переводим на афганский (Дари): О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес, Иммиграция

13 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$21
1 день
Виталий отлично справился с работой. Полностью перевел сайт на два языка, английский и немецкий. Работу выполнил раньше срока. Спасибо!
Артём очень тактичный заказчик, всегда на связи, дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Вам за интересную работу!

Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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