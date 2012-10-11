Перевод нескольких текстов

Нужно перевести несколько текстов на разные языки.

Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/

1. Переводим на немецкий язык разделы: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес

2. Переводим на английский язык: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес

3. Переводим на афганский (Дари): О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес, Иммиграция