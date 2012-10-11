Размер текста 15 650 символов с пробелами. Бюджет 2000 рублей. В качестве тестового задания предлагаю перевести следующий фрагмент: "At 4.44m long, it sets itself apart with an optimised and ...
Перевод нескольких текстов
Нужно перевести несколько текстов на разные языки.
Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/
1. Переводим на немецкий язык разделы: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес
2. Переводим на английский язык: О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес
3. Переводим на афганский (Дари): О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес, Иммиграция
Выбранный исполнитель
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