Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ...
Перевести с английского статью про наручные часы
Нужно качественно перевести с английского и отрерайтить статью про наручные часы. Объем 42 тыс. знаков без пробелов.
Срок исполнения 3 дня.
Жду предложений по цене.
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