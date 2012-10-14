Перевести с английского статью про наручные часы

$100
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Завершен21 заявка391 просмотр

Нужно качественно перевести с английского и отрерайтить статью про наручные часы. Объем 42 тыс. знаков без пробелов.

Срок исполнения 3 дня.

Жду предложений по цене.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$85
3 дня
Заказывал перевод с английского специализированной статьи. Справилась отлично, спасибо! рекомендую как отличного специалиста в своем деле.
мой плюс

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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