Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ...
Перевести текст баннера на китайский язык
Есть готовый баннер, нужно перевести на китайский все надписи в нём.
Качественно и оперативно. Только профессиональное знание языка! Обязателен скан диплома.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $1000Переводы50 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен человек чтобы сделать рирайтинг и немного копирайтинг пары технических статей на английском по тематике ecommerce и web development. обращайтесь пожалуйста сразу с контактами. об оплате договоримся.Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, фрилансер! Мне нужно перевести этот текст: http://esquire.ru/wil/banksy - именно эту страницу (статья и цитаты) на украинский язык с соблюдением всех правил (орфогравии и т.д.).Завершен13 лет назад
- $250
Есть сайт, тематика туризм. Нужно перевести статьи на читабельный китайский язык. Окола 100 статей. По стоимости - не знаю расценок.Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, коллеги. Нужно перевести контент на сайте на английский и немецкие языки. То, что нужно перевести во вложении. Интересует цена и сроки. Можно отдельно Англ. или немецкий.Переводы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $23
перевод некоторых пунктов статьи En->Rus на 11000 знаков. Срок - 10 октября 18:00 по мскЗавершен13 лет назад
Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на голландский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «ПЕРЕВОДЧИК ГОЛЛАНДСКОГО ЯЗЫКА». ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Коллеги! Нужен качественный перевод статьи о строительстве с английского на русский, объем статьи - 6к знаков. Указывайте свою цену.Завершен13 лет назад
Направление перевода: анг-рус Тематика: см. вложение, "описание и показатели компании пищевой отрасли" Требования: * изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики; * гугление употребимости в случае сомнений; * сохранение ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $15
Требуется перевести небольшой документ с русского на немецкий язык. Быстро, качественно и грамотно. Документ содержит в себе наполнение сайта. Тема документа - туристическая. Описание экскурсионных туров по Москве. ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.Завершен13 лет назад