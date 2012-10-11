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Уважаемые коллеги, добрый день.
Я китаянка. Работаю переводчицей с 2003 года. За эти годы перевела огромное количество работ. Накоплен богатый опыт. Подробнее обо мне можете узнать здесь:http://www.prokitai.com/services
Предлагаю комплекстные услуги от ведения деловой переписки до коритайтинга на китайском, от перевода на китайский до поиска поставщика в Китае по умеренной цене:
1. Пименный перевод на китайский или с китайского
2. Копирайтинг, рерайтинг на китайском языке
3. Разработка, локализация и продвижение сайта в Китай
4. Поиск поставщиков в Китае
5. Ведение деловой переписки на китайском
Работы делаю качественно и в срок.
С уважением,
Юлия Ш
Заказать перевод: [email protected]
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Работа была выполнена качественно и очень оперативно! Спасибо.