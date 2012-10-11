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Уважаемые коллеги, добрый день.

Я китаянка. Работаю переводчицей с 2003 года. За эти годы перевела огромное количество работ. Накоплен богатый опыт. Подробнее обо мне можете узнать здесь:http://www.prokitai.com/services

Предлагаю комплекстные услуги от ведения деловой переписки до коритайтинга на китайском, от перевода на китайский до поиска поставщика в Китае по умеренной цене:

1. Пименный перевод на китайский или с китайского

2. Копирайтинг, рерайтинг на китайском языке

3. Разработка, локализация и продвижение сайта в Китай

4. Поиск поставщиков в Китае

5. Ведение деловой переписки на китайском

Работы делаю качественно и в срок.

С уважением,

Юлия Ш

Заказать перевод: [email protected]