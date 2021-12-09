Александр botmasterbotmaster
- $500Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $300Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $200
Необходимо перерисовать (модернизировать) компонент интерфейса для новой версии программы. Предыдущий вид см. в аттаче. [b]Только для опытных исполнителей![/b]Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $500
Требуется маркетолог с опытом работы с Яндекс.Директ, продвижением в YouTube, подсчетом юнит-экономики, пиаром на тематических форумах, и прочими методами продвижения.Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрытгод назад
- $120
XEvil - программа для автоматического решения капч, без оплаты за каждое решение. Нам нужно сделать обзор всех возможных программ в мире, в которых так или иначе нужно решение капч в больших количествах (парсеры, софт для ...Маркетинговый анализ1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо вручную зарегистрироваться на 50-ти топовых (популярных) IT-форумах, по теме [b]SEO/SMM/Crypto/Moneymaking[/b]. И по аналогичной теме - вступить в топ-50 телеграм каналов. После чего распространить на них небольшой промо-текст со скидочными купонами на [b]покупку XEvil[/b]. Желательно сделать это ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Под перенаправление пакетов в локальное приложение (для отладки), необходимо модифицировать код плагина так, чтобы он обращался не на адрес 2captcha.com, а на адрес 127.0.0.1 Собственными силами пытались, но Хром автоматически восстанавливает исходный код, все правки отменяются. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Нужно уменьшить и перекомпоновать картинки внутри изображения, чтобы было более компактно + более гармонично смотрелось внутри топика. Примеры прикреплены. [b]Только опытным исполнителям![/b]Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $120
Для сайта BotmasterRu.Com / BotmasterLabs.Net необходима отрисовка панели оплаты, в которой будет несколько блоков в соответствии с подключенными мерчантами: Interkassa, Unitpay, Enot.IO, PayPal Стилистику и цветовую гамму следует выдержать в соответствии со стилем страницы: http://botmasterru.com/buy1/ Требуется как [b]отрисовка[/b], ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Для внутренних тестов необходимо установить и настроить РеКапчу Энтерпрайз на любой хост. Подробности - в ТЗ. Только опытным исполнителям.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $250
Желательно в короткие сроки по ТЗ необходимо сделать редизайн и/или дополнить страницы сайта XEvil.Net: 1.) http://xevil.net/ru/ - на главной дополнить/скорректировать информацию 2.) http://xevil.net/ru/features.html - добавить инфографику, анимацию, скриншоты 3.) http://xevil.net/ru/faq.html - перекомпоновать страницу, добавить ответы Требуется как дизайн, так ...Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необходимо найти топ-5 форумов на тему: [list][*]SEO/SMM[*]онлайн-заработка[*]онлайн-бизнеса[*]онлайн-рекламы[/list] По каждой из этих стран: [list][*]Китай[*]Индия[*]Вьетнам[*]Польша[*]Германия[*]Южная Корея[/list] Итого, должно получиться порядка 6 х 5 = [b]30 ссылок[/b]. Только опытным исполнителям.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
На вновь созданном форуме необходимо сделать косметическое оформление: [list][*]Иконки разделов, соответствующие тематике разделов[*]Шапка форума[/list] Также будет полезна консультация по доступным скинам форума, платформа IPBoard. Только опытным исполнителям.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Необходимо поэтапно переводить топики на форуме с [b]русского[/b] на [b]английский[/b] на форуме тех.поддержки. При этом, если в топике присутствуют скриншоты, то подготавливать и их (как именно - будет сообщено). Оплата - либо за объёмы, либо помесячная. Обязательно знание ...Переводы45 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Девушка весь день делала таблицу в Excel в демо-режиме (невозможно сохранение в файл), по завершении работы - пыталась сохранить но ничего не получалось. Альтернативные способы (в PDF и т.п.) давали совершенно неприемлемый вид. В итоге Excel ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
С целью маркетинговых исследований, необходимо под каждый форум написать небольшое вступление (2-3 предложения), которое будет соответствовать тематике этого форума. Например, если форум посвящен автомобилям Мерседес, текст может быть следующим: "[i]Привет всем автолюбителям! У меня мерседеса пока ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Нужно сделать редизайн 2х страниц сайта с сохранением стилистики: http://botmasterru.com/buy1/ - сделать страницу более компактной и наглядной, отрисовать кнопки "Купить в 1 клик!" и "Зарегистрироваться и купить". Добавить анимированные GIF/PNG, сменяющиеся при наведении курсора на кнопки ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется профессионал работы с Wiki, для наполнения нашего внутреннего Wiki-справочника: [url=http://xrumerwiki.com/ru:content]http://xrumerwiki.com/ru:content[/url] Необходимо: 1. Повышение юзабилити, привлекательности (насколько это возможно для Wiki) 2. Дополнение материалов (тексты будут предоставлены) 3. В дальнейшем, отдельным заказом, также потребуется реализация англоязычной версии [b]Обязательно[/b] наличие обширного опыта ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо перерисовать баннер (небольшие изменения в стилистике, фоне, цветовой гамме). Исходные материалы предоставим. Работа несложная, но нам очень важно профессиональное исполнение - опытным специалистом.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- Подбор персонала (HR)5 заявокЗакрыт4 года назад