botmaster

Александр botmaster

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$290
выплачено фрилансерам
27%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
149
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$120
10 баллов
год назад
Найти по всему миру список программ, потенциально совместимых с XEvil
Все отлично. Рекомендую.
Все ок.
Ответный отзыв
sergey-prokhorov
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Немного модифицировать плагин Chrome 2Captcha - изменив домен
все прошло гладко. рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано оперативно и грамотно, с детальным объяснением нюансов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sonic2000x
23 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Перекомпоновать картинки внутри PSD
Постоянная поддержка в виде обратной связи и вежливое общение. Приятный опыт работы!)
Все сделано качественно, и точно в срок. Рекомендуем! Обязательно сразу сформулируйте чёткое ТЗ :)
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Отрисовать иконки разделов форума + шапку форума
Спасибо за проект, четкое задание быстрая оплата)
Работа выполнена хорошо, без нареканий.
Ответный отзыв
1-studio
Наринэ 
25 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1000
10 баллов
3 года назад
Разработка (отрисовка) шаблона Битрикс
Александр Михайлович просто гений своего рода и отличный, ответственный, а самое главное приятный в общении заказчик. Спасибо за сотрудничество, хотелось бы с вами ещё поработать! :)
Работа качественная, профессиональная, с учётом всех пожеланий - продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв