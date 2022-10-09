XEvil - программа для автоматического решения капч, без оплаты за каждое решение. Нам нужно сделать обзор всех возможных программ в мире, в которых так или иначе нужно решение капч в больших количествах (парсеры, софт для рассылок, криптокраны, авто-регеры и прочее). Например - GSA, A-Parser, ZennoPoster.

Но нужны именно иностранные программы, список русских у нас уже есть. Как искать - проинструктируем.

Только тем, что умеет грамотно искать в Google, на разных языках!

Итогом должен быть список (не менее 30-ти программ, если получится больше, то заплатим больше):

- название приложения

- официальный сайт

- контакты селлера и/или разработчика