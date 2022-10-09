Найти по всему миру список программ, потенциально совместимых с XEvil

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен12 заявок5675 просмотров

XEvil - программа для автоматического решения капч, без оплаты за каждое решение. Нам нужно сделать обзор всех возможных программ в мире, в которых так или иначе нужно решение капч в больших количествах (парсеры, софт для рассылок, криптокраны, авто-регеры и прочее). Например - GSA, A-Parser, ZennoPoster.

Но нужны именно иностранные программы, список русских у нас уже есть. Как искать - проинструктируем.

Только тем, что умеет грамотно искать в Google, на разных языках!

Итогом должен быть список (не менее 30-ти программ, если получится больше, то заплатим больше):

- название приложения

- официальный сайт

- контакты селлера и/или разработчика

3 года назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$120
5 дней
Все ок.
Все отлично. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Томирис
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Умархуджа
 
26 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Асель
 
31 год
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Алеша
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
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3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
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2 года назад
3 года назад
smm1
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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Кутман
 
24 года
3 года в сервисе
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2 года назад
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Диана
 
24 года
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Антон
 
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