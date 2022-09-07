Требуется маркетолог, специализирующийся на мобильных приложениях. Необходимо провести CustDev, оценить нишу и ее емкость, улучшить продукт для повышения продаж и создать непреодолимый оффер. Опыт в маркетинговом анализе и понимание рынка мобильных приложений обязательны.
E-mail маркетинг
Настроить e-mail маркетинг под ключ (без рекламных рассылок, только стадии обработки заказа).
Сделать нужно на 3 сайта. В работу входит и прописание самих писем и технические работы с дизайном.
Заявки фрилансеров
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