Требуется провести исследование поведения вебкам моделей во время трансляций на сайтах 18+. Необходимо проанализировать их внешний вид, окружение, поведение, движения, темы разговоров и запросы на донаты. Результат должен быть представлен в виде текстового отчета с приложенными скриншотами и скрин-кастами. Ищем специалиста с интересом и опытом в данной тематике.