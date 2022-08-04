Оценка стран на предмет партнерства и возможности поставки оборудовани

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт2 заявки320 просмотров

Необходимо маркетинговое исследование для компании, которая занимается производством станков для малого и среднего бизнеса. Планируется расширение производства за рубеж.

Первоочередные страны, которые нас интересуют это Узбекистан и Беларусь. А также Казахстан, Турция, Иран.

Задача исследования - оценить страну на предмет партнерства и возможности поставки туда нашего станочного оборудования .

1)степень индустриализации страны,

2)сколько в страну поступает металла

3)сколько перерабатывается/обрабатывается

4)потребление станочного оборудования

5)в целом основные проблемы страны (которые мы может сможем закрыть своей продукцией, возможно даже не поставлять, а открыть там производство)

6)провести сравнительный анализ стран

Интересует стоимость работ за 1 страну

3 года назад
kolmakova_d
Дарья 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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