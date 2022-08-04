Необходим эксперт для маркетингового анализа в нише инвестиций на крипторынке. Проект включает создание инфоповода, вовлечение аудитории и разработку контент-плана для личного Telegram канала с 13k подписчиков. Полное сопровождение проекта обязательно.
Оценка стран на предмет партнерства и возможности поставки оборудовани
Необходимо маркетинговое исследование для компании, которая занимается производством станков для малого и среднего бизнеса. Планируется расширение производства за рубеж.
Первоочередные страны, которые нас интересуют это Узбекистан и Беларусь. А также Казахстан, Турция, Иран.
Задача исследования - оценить страну на предмет партнерства и возможности поставки туда нашего станочного оборудования .
1)степень индустриализации страны,
2)сколько в страну поступает металла
3)сколько перерабатывается/обрабатывается
4)потребление станочного оборудования
5)в целом основные проблемы страны (которые мы может сможем закрыть своей продукцией, возможно даже не поставлять, а открыть там производство)
6)провести сравнительный анализ стран
Интересует стоимость работ за 1 страну
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