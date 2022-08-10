Необходимо провести исследование поведения вебкам моделей во время трансляции на сайтах:

- во что одеты, как выглядят

- какая обстановка вокруг, освещение

- как себя ведут

- как танцуют, движения

- про что разговаривают

- за что просят донаты, какие суммы

Результат исследования в виде текстового отчёта с приложенными скриншотами и скрин-кастами вебкам сайтов.

Ищем человека, имеющего интерес и опыт в тематике 18+, который может сделать структурированный отчёт.