Исследование вебкама (тематика 18+)

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт7 заявок327 просмотров

Необходимо провести исследование поведения вебкам моделей во время трансляции на сайтах:

- во что одеты, как выглядят

- какая обстановка вокруг, освещение

- как себя ведут

- как танцуют, движения

- про что разговаривают

- за что просят донаты, какие суммы

Результат исследования в виде текстового отчёта с приложенными скриншотами и скрин-кастами вебкам сайтов.

Ищем человека, имеющего интерес и опыт в тематике 18+, который может сделать структурированный отчёт.

3 года назад
kiroleg
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
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Зафар
 
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Виктор
 
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Макс
 
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Олейнікова
 
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3 года назад
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Ростислав
 
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9 месяцев назад
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Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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