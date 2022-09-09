ЗадачаИщем маркетолога, специализирующего на мобильных приложениях. Требования: сделать CustDev, оценить нишу и ее емкость, понять продукт, как его улучшить, чтобы продать, понять, как объяснить людям, что нужно его покупать, сделать оффер, от которого нельзя будет отказаться.