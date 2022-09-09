Требуется специалист для анализа и оптимизации карточек товаров на маркетплейсах OZON и Яндекс Маркет в нише мягкой мебели. Необходимо повысить конверсию с помощью улучшения фотографий, описаний, SEO и использования видео. Опыт в аналитике и понимание особенностей работы с маркетплейсами будут преимуществом.
Добрый день! Мы ищем маркетолога с опытом продвижения юр.услуг
Добрый день, потенциальный исполнитель-фрилансер! Мы будем рады видеть в своей команде маркетолога-фрилансера (таргетолога и т.д.), который имеет опыт в настройке и продвижении юридических услуг (лучше всего если в банкротстве, списании долгов, правовой помощи и т.д.). Будем рады общению и сотрудничеству с Вами. Пожалуйста откликнитесь на данное задание, с указанием ваших контактов для связи.
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