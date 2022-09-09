Добрый день, потенциальный исполнитель-фрилансер! Мы будем рады видеть в своей команде маркетолога-фрилансера (таргетолога и т.д.), который имеет опыт в настройке и продвижении юридических услуг (лучше всего если в банкротстве, списании долгов, правовой помощи и т.д.). Будем рады общению и сотрудничеству с Вами. Пожалуйста откликнитесь на данное задание, с указанием ваших контактов для связи.