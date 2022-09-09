Проанализировать и оптимизтировать карточки на OZON +ЯМ

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт8 заявок275 просмотров

Нужен:

Специалист с опытом. Либо с желанием разобраться, с пониманием особенностей работы с маркетплейсами, оптимизацией и аналитикой показателей, аудитории маркетплейсов).

Ниша:

Мягкая мебель: Диваны, Пуфики, Подушки, Кресла, корпусная мебель.

Сейчас нужно на диваны и пуфики сделать упор.

5 разновидностей диванов по 10 цветов.

⭐Цель:

повысить конверсию в переход на товар и в покупку товара.

Маркетплейсы:

ОЗОН, Яндекс Маркет.

Задача:

за счёт оптимизации карточек, повысить продажи.

Что можно улучшить?

1. Всё, что вы знаете и умеете - внедрим.

2. Фотографии (есть фото с фотосессий)

3. Инфографика

4. Описание, тексты

5. Общее оформление карточки

6. Видео ролики (сняты)

7. Можем сделать 360 обзор

8. СЕО карточек

9. Внутренняя реклама

10. Внешняя реклама

11. Все доступные средства повышения продаж

От вас:

1. Знание, опыт и понимание что можно и нужно внедрить и оптимизировать, чтобы повысить продажи.

2. Будет неоспоримым плюсом если умеете и готовы сделать анализ конкурентов, выявить их сильные стороны и внедрить в наши карточки товаров.

3. Желание и страсть к аналитике и достижению результата.

4. Сроки выполлнения и стоимость вашей услуги за проект.

Благодарю и надеюсь на адекватное ценообразование с вашей стороны.

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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