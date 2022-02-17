Sonic2000x

Андрей Нурмухамедов Sonic2000x

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Только качественно и в срок! Дизайн сайтов в полной комплектации - версии для ПК, Планшетов и Мобилок

Моя задача - дать Вам максимальный результат за предоставленный срок!

Выбирая меня вы приобретете:

Адекватный прайс. На рынке топовые фрилансеры пользуются высоким спросом на свои услуги, тем самым завышают себе прайс - со мной же вы платите лишь за проделанную работу!

Своевременное выполнение. Всегда укладываюсь в рамки обговоренных сроков. Никаких задержек!

Целостность нервных клеток. Любые просьбы и пожелания к доработкам и исправлениям, включенные в стоимость в работу. Никаких дополнительных затрат и лишних споров

Подарочек. Бонус всем моим клиентам в виде дизайна страницы с "Ошибкой 404"

Ответственность и гарантии:

— Поддерживаю связь 24 часа в сутки

— Возможность отслеживания процесса работы

— Не нарушаю сроки

— Работаю "Безопасным платежом"

Сфера деятельности:

— Дизайн сайтов и их адаптивные версии

— Работаю в Figma и Photoshop

— Оформляю страницы в социальных сетях

— Визитки и баннеры. Этикетки и упаковки,

Мой Беханс: AntiSwag

Профильное образование:

Сейчас обучаюсь в IT-Step на курсе графического дизайнера, включающий следующие профили:

Плоскостная графика и макетирование (софт)

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Indesign

Плоскостная графика и макетирование (теория)

  • Теория дизайна
  • Корпоративная айдентика и брендинг
  • Рекламный дизайн
  • Типографика
  • Допечатная подготовка
Помимо этого очень много ютуба с гайдами, форумы и порталы с советами, а также сайты и платформы с работами для вдохновения!)

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @AntiSwag

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Отзывы заказчиков

rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$28
10 баллов
2 года назад
Дизайн презы
Сделал все качественно, спасибо
Работаем не первый раз. Все как всегда, на высоте))
Ответный отзыв
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Перекомпоновать картинки внутри PSD
Все сделано качественно, и точно в срок. Рекомендуем! Обязательно сразу сформулируйте чёткое ТЗ :)
Постоянная поддержка в виде обратной связи и вежливое общение. Приятный опыт работы!)
Ответный отзыв
rex11
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$29
10 баллов
3 года назад
Разработка презентации
Андрей, сделал красивую презентацию за 2-3 часа, внес быстро правки и был на связи. Рекомендую!
Работаем не в первый раз!) Четкая постановка задачи, постоянная обратная связь, и своевременная оплата!) 👍👍👍
Ответный отзыв
danila82
Данила 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$48
10 баллов
3 года назад
Требуется дизайн сайта
Все было сделано в срок, все правки внесены максимально оперативно, рекомендую!
Сразу обсудили необходимый результат и сразу пришли к желаемой цели!) Даниил всегда был на связи и произвел оплату без задержек. Рекомендую!))
Ответный отзыв
jorgievegas
Валентин 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Задизайнить меню в Figma #2
Figma
Спасибо! Работа выполнена как всегда - профессионально.
Работаем во второй раз и отзыв соответствующий!) Постоянная обратная связь, четкая постановка задачи, и моментальная оплата!)
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