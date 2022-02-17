Моя задача - дать Вам максимальный результат за предоставленный срок!
Выбирая меня вы приобретете:
Адекватный прайс. На рынке топовые фрилансеры пользуются высоким спросом на свои услуги, тем самым завышают себе прайс - со мной же вы платите лишь за проделанную работу!
Своевременное выполнение. Всегда укладываюсь в рамки обговоренных сроков. Никаких задержек!
Целостность нервных клеток. Любые просьбы и пожелания к доработкам и исправлениям, включенные в стоимость в работу. Никаких дополнительных затрат и лишних споров
Подарочек. Бонус всем моим клиентам в виде дизайна страницы с "Ошибкой 404"
Ответственность и гарантии:
— Поддерживаю связь 24 часа в сутки
— Возможность отслеживания процесса работы
— Не нарушаю сроки
— Работаю "Безопасным платежом"
Сфера деятельности:
— Дизайн сайтов и их адаптивные версии
— Работаю в Figma и Photoshop
— Оформляю страницы в социальных сетях
— Визитки и баннеры. Этикетки и упаковки,
Мой Беханс: AntiSwag
Профильное образование:
Сейчас обучаюсь в IT-Step на курсе графического дизайнера, включающий следующие профили:
Плоскостная графика и макетирование (софт)
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Теория дизайна
- Корпоративная айдентика и брендинг
- Рекламный дизайн
- Типографика
- Допечатная подготовка
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @AntiSwag
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