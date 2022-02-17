Только качественно и в срок! Дизайн сайтов в полной комплектации - версии для ПК, Планшетов и Мобилок

Моя задача - дать Вам максимальный результат за предоставленный срок!

Выбирая меня вы приобретете:

 Адекватный прайс. На рынке топовые фрилансеры пользуются высоким спросом на свои услуги, тем самым завышают себе прайс - со мной же вы платите лишь за проделанную работу!

 Своевременное выполнение. Всегда укладываюсь в рамки обговоренных сроков. Никаких задержек!

 Целостность нервных клеток. Любые просьбы и пожелания к доработкам и исправлениям, включенные в стоимость в работу. Никаких дополнительных затрат и лишних споров

 Подарочек. Бонус всем моим клиентам в виде дизайна страницы с "Ошибкой 404"

Ответственность и гарантии:

— Поддерживаю связь 24 часа в сутки

— Возможность отслеживания процесса работы

— Не нарушаю сроки

— Работаю "Безопасным платежом"

Сфера деятельности:

— Дизайн сайтов и их адаптивные версии

— Работаю в Figma и Photoshop

— Оформляю страницы в социальных сетях

— Визитки и баннеры. Этикетки и упаковки,

Мой Беханс: AntiSwag

Профильное образование:

Сейчас обучаюсь в IT-Step на курсе графического дизайнера, включающий следующие профили:

Плоскостная графика и макетирование (софт)

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Теория дизайна

Корпоративная айдентика и брендинг

Рекламный дизайн

Типографика

Допечатная подготовка

Помимо этого очень много ютуба с гайдами, форумы и порталы с советами, а также сайты и платформы с работами для вдохновения!)

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @AntiSwag