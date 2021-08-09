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Бирка для продукции сетевого производителя Пончо
Дизайн продукции
Добавлена
2 года назад
98 просмотров
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Бирка для продукции сетевого производителя Пончо
Задание заключалось:
В создании дизайна бирки для пончо-продукции, который будет близок как мужчинам, так и женщинам
В совмещении лёгкой и в то же время понятной графике и текста
Ниже прикрепляю готовую версию продукта:
1200x640
815 КБ
5000x3750
4 МБ
Андрей Нурмухамедов
Sonic2000x
Был
4 дня назад
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