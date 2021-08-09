Бирка для продукции сетевого производителя Пончо

Добавлена
2 года назад
98 просмотров
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Бирка для продукции сетевого производителя Пончо

Задание заключалось:

  • В создании дизайна бирки для пончо-продукции, который будет близок как мужчинам, так и женщинам
  • В совмещении лёгкой и в то же время понятной графике и текста
Ниже прикрепляю готовую версию продукта: