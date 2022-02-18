Требуется дизайн сайта

Требуется дизайнер, чтобы немного "освежить" дизайн сайта.

2 макета: главная и услуга (только для десктопной версии), блоков немного.

Контент оставляем как на текущей версии, немного улучшаем дизайн меню и блоков. Можно немного поменять расположение элементов (без "креатива")

Просьба прислать примеры работ и предварительную стоимость на дизайн 2-х несложных макетов с небольшим кол-вом блоков.

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