Дизайн сайта OpenCart

Добрый день. Требуется разработать индивидуальный дизайн сайта интернет - магазина на OpenCart под ключ. Сайт действующий, есть пожелания к последующей версии сайта и образец - пример откуда всё взять. Требуется поиграть с цветами и сделать действительно современный дизайн. Жду предложений, макет обязателен. Обязательно указывайте сроки выполнения работ, стоимость работ, способы оплаты и примеры ваших работ. Требуется только дизайн, без вёрстки!