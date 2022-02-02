Редизайн сайта

Добрый день.

У нас есть задача - провести реконструкцию сайта фонда Солидарность. Особое внимание мобильной версии - ее удобству.

Предварительное ТЗ здесь. Нам нужен вначале общий дизайн и далее мы уже будем уточнять ТЗ по страницам, по техническим параметрам.

https://solidarnost.su/

При заявке просьба указать:

1. Ваше портфолио

2. Стоимость дизайна главной страницы десктоп+мобайл

3. Стоимость разработки дизайна внутренней страницы (десктоп+мобайл)

Спасибо!