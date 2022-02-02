Редизайн сайта

Коллеги, Добрый день! Требуется сделать редизайн двух страниц сайта для интернет-трансляции. Сайт и страница должны быть полностью адаптивные. Страница 1. Главная страница, присутствует несколько кнопок, несколько логотипов, слайдер. Страница должны быть БЕЗ скрола. Страниц 2. Страница трансляции. Присутствует ...
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Добрый день.
У нас есть задача - провести реконструкцию сайта фонда Солидарность. Особое внимание мобильной версии - ее удобству.
Предварительное ТЗ здесь. Нам нужен вначале общий дизайн и далее мы уже будем уточнять ТЗ по страницам, по техническим параметрам.
При заявке просьба указать:
1. Ваше портфолио
2. Стоимость дизайна главной страницы десктоп+мобайл
3. Стоимость разработки дизайна внутренней страницы (десктоп+мобайл)
Спасибо!
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