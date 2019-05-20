LoveITgroup

Алексей Голдаев LoveITgroup

 
35 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
WordPress и YII2 Проектирование и разработка cайтов: тендеры и аукционы, интернет-магазины, городские порталы, сайты-сервисы

Группа квалифицированных специалистов LoveITgroup объединила свои усилия для работы над интересными проектами, которые доставляют удовольствие как разработчикам, так и пользователям наших проектов. 

Мы предлагаем белые методы SEO, ведь хорошие сайты продвигают сами себя!

   Более 20 больших порталов на YII Framework (YII2)

   Более 400 сайтов на WordPress

   Более 10 лет опыта работы в сфере IT одной командой.

Веб-дизайн

Ведущий специалист команды занимается разработкой дизайна более 15 лет. Часть портфолио присутствует в профиле на веблансере, полное можно получить по запросу.

Разработка прототипов (Axure)

Обширное портфолио работ обусловлено регулярным использованием технологии создания прототипов для собственных проектов. Но мы с радостью поможем и вам.

Быстрая скорость отклика на правки - прямой контакт с работником посредством skype и телефона.

Программирование

Разрабатываем: сайты-визитки (wordpress), интернет-магазины (yii2), порталы, каталоги, тендерные площадки (yii2), системы организации производственных процессов (erp и сrm системы под ключ).

Крупные проекты проходят следующие стадии:

  • составление списка работ - техническое задание
  • разработка прототипов
  • по-фазная реализация
  • завершающее тестирование
  • обучение вашего персонала работе с продуктом и составление эксплуатационной документации
Небольшие проекты

разрабатываются на CMS Wordpress или YII Framework (для магазинов), ТЗ обсуждается в переписке, основным прототипом служит разработанный дизайн. Особое внимание уделяется удобству административной панели для легкого управления ресурсом.

Верстка проектов

выполняется согласно всем стандартам, поддерживается всеми современными браузерами, согласно договоренности может быть адаптивной для портативных устройств (планшеты и телефоны на базе Android и iOs).

Также:

Мы занимаемся SEO-аудитом сайтов

с полным обзором вашего продукта, аналитикой безопасности, быстродействия, usability и видимости в поисковых системах.

В итоге - мы формируем 3 месячный, полугодичный и годовой план развития проекта с точными рекомендациями о работе с контентом, наращивании ссылочной массы, доработки проекта с точки зрения кода и юзабилити.

Технологии

HTML, CSS, PHP + MySQL,

JQuery, Ajax,

Wordpress, YII2 Framework

Bootstrap, Sphinx еtc.

Оплата любым способом. Электронные платежи, ЯД, webmoney, privat24, наличный и безналичный расчет по договору

Работаем fulltime, на связи всегда!

+380970236206

Skype: goldaev.alexey (c черным лого, будьте внимательны - мошенники создают похожие аккаунты)

Почта: [email protected]

Офис г. Харьков, Украина, LoveITgroup.

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Разработка кода сайтов на YII производится согласно всех требований, рекомендаций и возможностей фреймворка. Пожалуйста, при выборе исполнителя - найдите возможность убедиться, что исходный код вашего проекта будет разработан качественно, иначе дальнейшая поддержка вашего проекта будет серьезно затруднена и будет стоить очень дорого.

Уважаемые заказчики и фрилансеры!

Пожалуйста, при выборе исполнителя - найдите возможность убедиться, что исходный код вашего проекта будет разработан качественно, иначе дальнейшая поддержка вашего проекта будет серьезно затруднена и будет стоить очень дорого.

Мы отвечаем на вопросы о проблемах и методах разработки на YII1\2 на официальном форуме  - тут мы можем проконсультировать вас. 

Уважаемые клиенты - по желанию вы можете заказать у нас РЕВЬЮ кода вашего проекта, для выявления некачественного кода, скрытых проблем и угроз безопасности.

Так же вы можете получить консультации и аудиты в сфере Usability и SEO-аналитики проектов.

PHPWordPressMySQLСайт на WordPressAndroidHTMLCSSiOSBootstrapjQueryAjaxYiiСайт-визитка
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$3000
средняя цена заказа
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6
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Отзывы заказчиков
ByMxByM
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3000
10 баллов
3 года назад
Программирование сайта АвтоПортала
Качественная работа, всегда на связи (даже в выходные), оперативное решение возникших вопросов, быстрое решение ошибок (багов), рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было работать с Владом. Четкая постановка задачи, своевременная оплата нашего труда. Поиск компромиссов при разработке для сохранения бюджета. В результате получили стабильный быстрый продукт. Спасибо, буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Ответный отзыв
Zahar_Repin
Захар 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$3255
10 баллов
4 года назад
Создание интернет-магазина
Все хорошо. Отличные специалисты!
Рады были сотрудничать! Проект имел определенные тонкости и очень радует когда клиент готов вникнуть в эти детали. В итоге - отличный продукт. Четкая постановка задачи, оплата моментальная, клиент всегда на связи. Приятно работать, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Niyazova
51 годГрузия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$1200
10 баллов
4 года назад
Создание сайта для принимающей туристической компании
Огромная благодарность Алексею за выполненую работу по созданию сайта для нашей компании. Сайт превзошел наши ожидания и мы заказали ему еще один теперь уже для работы в русскоязычном пространстве. Все наши требования были выполнены качественно. Хотелось бы отметить не только профессиональные качества исполнителя но и терпение и доброжелательсноть, ведь мы не всегда знали сами точно чего хотим или просто не могли найти правильных слов для того чтобы выразить свои пожелания. Также Алексей внес свои преложения по сайту что улучшило структуру и внешний вид. Еще раз большое спасибо Алексею. Очень рекомендую. Алексей порядочный человек, отвественный исполнитель и отличный специалист. Желаю всем всех благ в наступившем 2020 году, а мы с Алексеем продолжаем наше сотрудничество уже по другому проекту.
Рад знакомству и сотрудничеству! Гульнар прекрасный и открытый человек, компетентный в своей сфере деятельности. Совместное творчество привело к прекрасному результату и я с гордостью добавлю реализованный проект в свое портфолио. Со своей стороны с радостью окажу в будущем всяческую помощь и поддержку по этому и будущим проектам. Спасибо!
Ответный отзыв
rio250
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$160
10 баллов
5 лет назад
Нужна доработка сайта на Wordpress
Все в срок и все качественно. Спасибо Цена радует)
Рад был знакомству и сотрудничеству. Постановка задачи корректная, коммуникация стабильная, оплата своевременная. Идеально. Обращайтесь!
Ответный отзыв
nolben
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Верстка и программирование биржи квест комнат
LoveITgroup команда профи высочайшего уровня по адекватным ценам и условиям. Способны выполнить сложные задачи с гарантией, соблюдением сроков и дальнейшей поддержкой. Достойны уверенной рекомендации. Мой проект еще не полностью реализован (нехватка личного времени и измениния первоначального видения отдельных элементов), но уверен в его успешном завершении. Очень рад что нашел ребят и в будущем только LoveITgroup!
Рад был знакомству и сотрудничеству, проект обязательно выпустим в лучшем виде. Постановка задачи, четкая, оплата честная, своевременная. За доработки мы получили справедливую доплату. Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
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32 отзыва
$25/час
от $1000от 5 дней
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$20/час
от $800от 5 дней
#135
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$20/час
от $500от 40 часов
#395
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5 отзывов
$20/час
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