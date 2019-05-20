WordPress и YII2 Проектирование и разработка cайтов: тендеры и аукционы, интернет-магазины, городские порталы, сайты-сервисы

Группа квалифицированных специалистов LoveITgroup объединила свои усилия для работы над интересными проектами, которые доставляют удовольствие как разработчикам, так и пользователям наших проектов.

Мы предлагаем белые методы SEO, ведь хорошие сайты продвигают сами себя!

Более 20 больших порталов на YII Framework (YII2)

Более 400 сайтов на WordPress

Более 10 лет опыта работы в сфере IT одной командой.

Веб-дизайн

Ведущий специалист команды занимается разработкой дизайна более 15 лет. Часть портфолио присутствует в профиле на веблансере, полное можно получить по запросу.

Разработка прототипов (Axure)

Обширное портфолио работ обусловлено регулярным использованием технологии создания прототипов для собственных проектов. Но мы с радостью поможем и вам.

Быстрая скорость отклика на правки - прямой контакт с работником посредством skype и телефона.

Программирование

Разрабатываем: сайты-визитки (wordpress), интернет-магазины (yii2), порталы, каталоги, тендерные площадки (yii2), системы организации производственных процессов (erp и сrm системы под ключ).

Крупные проекты проходят следующие стадии:

составление списка работ - техническое задание

разработка прототипов

по-фазная реализация

завершающее тестирование

обучение вашего персонала работе с продуктом и составление эксплуатационной документации

разрабатываются на CMS Wordpress или YII Framework (для магазинов), ТЗ обсуждается в переписке, основным прототипом служит разработанный дизайн. Особое внимание уделяется удобству административной панели для легкого управления ресурсом.

Верстка проектов

выполняется согласно всем стандартам, поддерживается всеми современными браузерами, согласно договоренности может быть адаптивной для портативных устройств (планшеты и телефоны на базе Android и iOs).

Также:

Мы занимаемся SEO-аудитом сайтов

с полным обзором вашего продукта, аналитикой безопасности, быстродействия, usability и видимости в поисковых системах.

В итоге - мы формируем 3 месячный, полугодичный и годовой план развития проекта с точными рекомендациями о работе с контентом, наращивании ссылочной массы, доработки проекта с точки зрения кода и юзабилити .

Технологии HTML, CSS, PHP + MySQL, JQuery, Ajax, Wordpress, YII2 Framework Bootstrap, Sphinx еtc. Оплата любым способом. Электронные платежи, ЯД, webmoney, privat24, наличный и безналичный расчет по договору Работаем fulltime, на связи всегда! +380970236206 Skype: goldaev.alexey (c черным лого, будьте внимательны - мошенники создают похожие аккаунты) Почта: [email protected] Офис г. Харьков, Украина, LoveITgroup.

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