Ливандовский Владислав livand-ualivand-ua
28 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Помогу с администрированием linux серверов, установкой, настройкой и оптимизацией различного ПО. Переносом сайтов, исправлением ошибок и т.п.
Опыт в администрировании linux серверов более 5 лет.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-20— Системное администрирование
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Идеально! Будем сотрудничать долгосрочно. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен. Рекомендую.
$300
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель! Помог настроить и запустить наш проект
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$20
10 баллов
2 года назад
Задача выполнена быстро и качественно, спасибо
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата произведена сразу, рекомендую к сотрудничеству.
$80
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$50
10 баллов
3 года назад
Максимально четко и быстро выполнена задача.Специалист высокого уровня!
Ответный отзыв
Конкретно поставленная задача, оплата сразу после выполенной работы. Рекомендую.
Системное администрирование
35 отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
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