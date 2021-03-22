livand-ua

Ливандовский Владислав livand-ua

 
28 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Помогу с администрированием linux серверов, установкой, настройкой и оптимизацией различного ПО. Переносом сайтов, исправлением ошибок и т.п.

Опыт в администрировании linux серверов более 5 лет. 

Linux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-20
Системное администрирование
Отзывы заказчиков
LoveITgroup
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
AWS. Проконсультировать, засетапить и поддерживать в будущем
Идеально! Будем сотрудничать долгосрочно. Настоятельно рекомендую.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Adlive3606613
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
2 года назад
Подготовка проекта к продакшну
Отличный исполнитель! Помог настроить и запустить наш проект
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
ineuro
Руслан 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Установить движок поисковой системы
Задача выполнена быстро и качественно, спасибо
Четко поставленная задача, оплата произведена сразу, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Разработка шаблона OS для VMmanager 5 KVM
Отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
farmel
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужно поднять два сервера, для двух лицензий keitaro
Максимально четко и быстро выполнена задача.Специалист высокого уровня!
Конкретно поставленная задача, оплата сразу после выполенной работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
35 отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
#18