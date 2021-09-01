Требуется исследование методов шифрования ссылок, используемых для доступа к одним и тем же файлам. Необходимо выяснить, как именно происходит шифрование на примерах данных ссылок, включая возможные алгоритмы, отличные от base64.
Подготовка проекта к продакшну
Необходимо подготовить сайт к заливке на выделенный сервер, настроить безопасность, бекапы итд.
ТЗ:
- Нужно максимально, насколько это возможно, защитить сервак, БД и остальное. Будут пытаться положить, взломать. (файервол, Cloudflare, fail2ban и т.п)
- Также важно быстродействие, оптимально настроить конфигурацию Nginx, PHP (кэширование, opcache и т.п)
- Ожидается высокая нагрузка (порядка 50к юзеров в день)
- Backup БД, снэпшоты каждый день
- Мониторинг сервера, БД и остального
Необходимо установить и слинковать:
- Nginx + PHP-fpm
- PHP (версия 8)
- PostgreSql (13)
- Redis
- Elasticsearch (7.9)
- Beanstalkd
- Supervisor
- Composer (версия 2)
- Npm
- Yarn
- Настроить CI\CD, с ветки master, репа на Bitbucket, сборка фронта должна происходить либо на отдельном серваке, либо где-то еще и доставляться уже готовым архивом, чтобы работа сайта не прерывалась.
- Протокол HTTP/2 (https), сертификаты должны быть с автопродлением
- Поставить на cron команду php bin/console app:order-remove-draft, должна запускаться один раз в сутки в 00:00
Помимо клиентской части (wowboost.io), путь на сервере /public, есть админка, которая должна открываться по урле wowboost.io/secure-area (это react приложение), путь на сервере /admin/build.
Также есть сокет сервер на php, на порту 8080.
Для Supervisor есть две команды, скину отдельно.
Сервера предпочтительно:
- EX42-NVME один для пыхи
- EX52-NVME и один для базы и эластики
- и один дешевый для сборки фронта и мониторинга
Выбранный исполнитель
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