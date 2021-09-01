Подготовка проекта к продакшну

Необходимо подготовить сайт к заливке на выделенный сервер, настроить безопасность, бекапы итд.

ТЗ:

- Нужно максимально, насколько это возможно, защитить сервак, БД и остальное. Будут пытаться положить, взломать. (файервол, Cloudflare, fail2ban и т.п)

- Также важно быстродействие, оптимально настроить конфигурацию Nginx, PHP (кэширование, opcache и т.п)

- Ожидается высокая нагрузка (порядка 50к юзеров в день)

- Backup БД, снэпшоты каждый день

- Мониторинг сервера, БД и остального

Необходимо установить и слинковать:

- Nginx + PHP-fpm

- PHP (версия 8)

- PostgreSql (13)

- Redis

- Elasticsearch (7.9)

- Beanstalkd

- Supervisor

- Composer (версия 2)

- Npm

- Yarn

- Настроить CI\CD, с ветки master, репа на Bitbucket, сборка фронта должна происходить либо на отдельном серваке, либо где-то еще и доставляться уже готовым архивом, чтобы работа сайта не прерывалась.

- Протокол HTTP/2 (https), сертификаты должны быть с автопродлением

- Поставить на cron команду php bin/console app:order-remove-draft, должна запускаться один раз в сутки в 00:00

Помимо клиентской части (wowboost.io), путь на сервере /public, есть админка, которая должна открываться по урле wowboost.io/secure-area (это react приложение), путь на сервере /admin/build.

Также есть сокет сервер на php, на порту 8080.

Для Supervisor есть две команды, скину отдельно.

Сервера предпочтительно:

- EX42-NVME один для пыхи

- EX52-NVME и один для базы и эластики

- и один дешевый для сборки фронта и мониторинга