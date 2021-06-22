Нужен DevOps инженер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Есть ТЗ, необходимо перенастроить работу CI/CD, т.к. имеются проблемы с ранее настроенной конфигурацией.

Нужен DevOps инженер, уровнем не ниже мидл, поскольку джун с этой задачей не справился. Подробности отправлю в личку.

Требуемые навыки: Linux, Git, Docker (практический опыт работы с контейнерами и оркестрацией), Kubernetes, Prometheus, Ansible, написание плейбуков, ролей. nginx, пайплайны Gitlab CI.

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