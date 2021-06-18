Нужна помощь в установки Magento 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки684 просмотра

У меня большой опыт с Magento 1. Я программист.

С Magento 2 сложновато настроить все и сориентироватся одному.

Нужна помощь в настройке и советы.

Почасовая или поминутная оплата, через звонок и teamviwer.

Прохожу тестовое по frontend. Но через документацию это долго сориентироватся.

Magento
4 года назад
rozumny
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