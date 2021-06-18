Нужна помощь в установки Magento 2

У меня большой опыт с Magento 1. Я программист.

С Magento 2 сложновато настроить все и сориентироватся одному.

Нужна помощь в настройке и советы.

Почасовая или поминутная оплата, через звонок и teamviwer.

Прохожу тестовое по frontend. Но через документацию это долго сориентироватся.