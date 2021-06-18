Установить шаблон с themeforest.net на opencart 3

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки540 просмотров

Настроен vps: ubuntu 20, nginx, mysql

Есть настроенный субдомен, база и пользователь для магазина.

Необходимо установить opencart 3, а на него купленный шаблон https://themeforest.net/item/glory-opencart-3-multipurpose-responsive-theme/22950085 с демо данными

MySQLNginxOpencartUbuntu
4 года назад
aardalin
Алексей 
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Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
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