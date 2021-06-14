Настроить varnish с nginx и https (http2.0)

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установлен nginx, php fpm и varnish, нужно связать парты, что б сайт на вордпрес начал кешироваться.

смотрите скриншот и вот настройки location

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:6082;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;

proxy_set_header X-Forwarded-Port 443;

proxy_set_header Host $host;

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