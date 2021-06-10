Ffmpeg нужно сделать строку трасформации видео zoom in zoom out

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Входящее значение видео, нужно сделать еффект по циклу вот с таким эффектом как на этом видео ниже, те по кругу, увеличиваем на заданный параметр потом уменьшаем ...

https://youtu.be/zxZtH5yMms4

это пример эффекта такого

4 года назад
domler
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15 дней назад

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