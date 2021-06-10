Настройка печати принтера Custom K3 ( принтер этикеток) Нужен человек с опытом настройки печати принтера этикеток, сама этикетка 75*120 , печать идет с интернет-магазина ОЗОН. У меня не получается распечатать ровно. Нужно удаленно ...
Ffmpeg нужно сделать строку трасформации видео zoom in zoom out
Входящее значение видео, нужно сделать еффект по циклу вот с таким эффектом как на этом видео ниже, те по кругу, увеличиваем на заданный параметр потом уменьшаем ...
это пример эффекта такого
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