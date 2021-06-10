Установка сайта + платежный шлюз

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Заказик такой. Нужно установить наш скрип сайта, домен. Все на хост. чуть сайт подверсчтачить. И потом подключить платежный шлюз от тинькофф.

4 года назад
guest_16236099345243
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров