Настройка АТС

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок341 просмотр

Нужно настроить АТС в контакт центре.

Используем Centos, Freepbx, Calloffice.

CentOS
4 года назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров