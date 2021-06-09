Восстановить работу почтового сервера Microsoft Exchange 2013

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка544 просмотра

Сервер уже настроен и работает но почта перестала ходить внутри офисной сети и уходить наружу. При этом, снаружи письма доходят. Нужно подключиться удаленно и решить проблему.

4 года назад
TAUCO
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Семен
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
327 отзывов
4 года назад