Здравствуйте. Есть сайт, сделан на HostCms Нужна электронная коммерция: https://yandex.ru/support/metrica/data/e-commerce.html И настроить цели конверсионные "Добавил в корзину", "Перешел в корзину", "Купил", "Купил в 1 клик"
Восстановить работу почтового сервера Microsoft Exchange 2013
Сервер уже настроен и работает но почта перестала ходить внутри офисной сети и уходить наружу. При этом, снаружи письма доходят. Нужно подключиться удаленно и решить проблему.
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