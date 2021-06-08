Перенести сайты на новый сервер. Сайты большие и их несколько на одном сервере. Нужно аккуратно все перенести, включая сторонние модули вроде риалплексора, мантикора, тора итд.
Установка Double VPN Wireguard на VPS
Имеется два VPS, необходимо реализовать double vpn, используя WireGuard : client --> server 1 --> server 2 --> internet
Предлагайте цену и сроки.
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