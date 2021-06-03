Развернуть БД Оракл на новом сервере из дампа.

Проблема: Умер старый сервер БД, умерла материнка, диск был зеркальный рейд - оба целы. Есть утренний бэкап и собствено сами файлы БД оракла тоже целы. Действий с БД на момент аварии не производилось. Не получается на новом сервере корректно развернуть табличные пространства и симпортировать БД. Путаница с указанием размеров файлов, инкрементов, блоков и пр. Плюс не удается достучатся до базы извне. На сервере тест проходит и листенер вроде работает.

Задача: Установить Oracle 11 на windows server 2016, развернуть БД, перенести данные на новый сервер из бэкапа или, что было бы лучше, из самих файлов данных. Сделать доступной БД в локальной интрасети. Настроить планировщик для бэкапов и статистики.

Данные: Умерший сервер: windows server 2008, Oracle 11, БД зазипованный бэкап весит 1,1 Гб, распакованный ~ 45Г, непосредственно файлы БД - два по 30Г и тмпшник 3Г

Новый сервер: windows server 2016, Oracle 11 - установлен, но видимо некорректно. Думаю придется переустановить.

Железо: материнка ASUS PRIME B450M-A II

проц AMD Ryzen 5 2600

память Samsung [M378A1G44AB0-CWE] 8 ГБ х2шт.

диск под ОС 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus

диск данных рейд 1 из двух 2 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST2000DM008]

p.s. Если вы не бот, то в ответе укажите, что ознакомились с заданием, а также примерные сроки и стоимость.