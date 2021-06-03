Разработка плагина по ТЗ
Развернуть БД Оракл на новом сервере из дампа.
Проблема: Умер старый сервер БД, умерла материнка, диск был зеркальный рейд - оба целы. Есть утренний бэкап и собствено сами файлы БД оракла тоже целы. Действий с БД на момент аварии не производилось. Не получается на новом сервере корректно развернуть табличные пространства и симпортировать БД. Путаница с указанием размеров файлов, инкрементов, блоков и пр. Плюс не удается достучатся до базы извне. На сервере тест проходит и листенер вроде работает.
Задача: Установить Oracle 11 на windows server 2016, развернуть БД, перенести данные на новый сервер из бэкапа или, что было бы лучше, из самих файлов данных. Сделать доступной БД в локальной интрасети. Настроить планировщик для бэкапов и статистики.
Данные: Умерший сервер: windows server 2008, Oracle 11, БД зазипованный бэкап весит 1,1 Гб, распакованный ~ 45Г, непосредственно файлы БД - два по 30Г и тмпшник 3Г
Новый сервер: windows server 2016, Oracle 11 - установлен, но видимо некорректно. Думаю придется переустановить.
Железо: материнка ASUS PRIME B450M-A II
проц AMD Ryzen 5 2600
память Samsung [M378A1G44AB0-CWE] 8 ГБ х2шт.
диск под ОС 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus
диск данных рейд 1 из двух 2 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST2000DM008]
p.s. Если вы не бот, то в ответе укажите, что ознакомились с заданием, а также примерные сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно до готового сайта, сделать sql сервер, с админом и клиентом.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо развернуть и настроить систему OpenSupport на немецком хостингеСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $42
Небходимо зарегистрировать аккаунт WeChat и настроить его работу на сервере через виртуальный андроид (любой), чтобы можно было сканировать qr коды.Закрыт4 года назад
Доброго времени суток, есть сайт с www в домене. Нужно сделать домен без www и правильно настроить поддомены.Закрыт4 года назад
Надо обновить версию PHP на сервереЗавершен4 года назад
Установить на сайте разметку schema.org и open graphЗакрыт4 года назад
Создать простую админ панель для сайта, в функционал которого входит, просмотр заказов сделанных человеком, добавление и изменение товаров, добавление новостей, просмотр отзывов, добавление категорий для товара. Так же необходимо сделать вывод товара на страницу и ...Завершен4 года назад
Необходимо сделать клонирование и обновление файлов сайта на другом домене.Завершен4 года назад