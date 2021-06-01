Клонирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка257 просмотров

Необходимо сделать клонирование и обновление файлов сайта на другом домене.

4 года назад
r888
43 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$20
1 день
Спасибо, задача решена в кратчайшие сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рад работать с Александром! Профессионал, надёжный заказчик

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
#1
Системное администрирование