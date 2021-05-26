Требуется консультант с опытом project manager в проект по разработке iOS приложения (marketplace) Необходимы общие знания AWS , Github Непосредственно работу делать не нужно, но нужно быть на связи ...
Нужно настроить Simplepars для парсинга с авто обновлением сайта
Нужно настроить Simplepars для парсинга с авто обновлением сайта
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