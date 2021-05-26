Нужно настроить Simplepars для парсинга с авто обновлением сайта

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Закрыт1 заявка1405 просмотров

Нужно настроить Simplepars для парсинга с авто обновлением сайта

4 года назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
104 отзыва
4 года назад