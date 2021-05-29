Развернуть сайт на VPS

Есть сайт в архиве + БД к нему, полученные от разработчика. Сайт ранее был развернут на тестовом домене.

Есть новый чистый ВПС, к нему привязан по IP рабочий домен.

Надо развернуть сайт на ВПС (для этого поставить апач-БД-почту-все необходимое), обеспечить стабильную работоспособность и скорость сервера, также подцепить любой бесплатный ССЛ сертификат.

Сайт на ВП. Также, разумеется, должна работать отправка почты средствами сайта и заливка файлов на сервер через сайт.