Развернуть сайт на VPS

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Завершен7 заявок458 просмотров

Есть сайт в архиве + БД к нему, полученные от разработчика. Сайт ранее был развернут на тестовом домене.

Есть новый чистый ВПС, к нему привязан по IP рабочий домен.

Надо развернуть сайт на ВПС (для этого поставить апач-БД-почту-все необходимое), обеспечить стабильную работоспособность и скорость сервера, также подцепить любой бесплатный ССЛ сертификат. 

Сайт на ВП. Также, разумеется, должна работать отправка почты средствами сайта и заливка файлов на сервер через сайт.

4 года назад
Glun
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Выбранный исполнитель

vilix
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Очень быстро и без проблем настроил сервер, в полном соотвествии с ТЗ
Толковый заказчик, приятно работать, стопроцентная оплата.

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