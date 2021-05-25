Python script \ node-red script

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нужно написать python script \ node-red script который будет подключаться к mqtt брокеру и слушать определенные топики затем декодировать сообщения с protobuf формата в raw текст в json формате и передавать раскодированные сообщения на другой mqtt брокер

есть документация и примеры от разработчиков на python and node-red

Node.jsPython
4 года назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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