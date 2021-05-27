Настройка форм обратной связи и спам)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки398 просмотров

Всем привет! 

такая задача, на сайте есть много форм обратной связи, все вроде как настроено, но письма не приходят на почту, а падают в админке. в спаме тоже ничего нет, нужно настроить чтобы все приходило. может на другую почту пересылать или еще как-то. 

какие есть варианты решения. потому что письма то приходят, то не приходят. хотя почта работает. 

Жду заявок) Спасибо! 

4 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Все супер! И почему я раньше не обратилась к Александру?! Буду рекомендовать и обязательно обращусь по другим сайтам. Спасибо! Удачи и платежеспособных клиентов Вам!
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело с Викторией!

Заявки фрилансеров

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад