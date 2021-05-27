Нужна помощь с bitrix24. Отладить виджет, чтобы показывался всегда и всем пользователям, сейчас показывается по ощущениям только авторизированным на сайте пользователям Настроить ватсап, что бы сообщения попадали в СРМ
Настройка форм обратной связи и спам)
Всем привет!
такая задача, на сайте есть много форм обратной связи, все вроде как настроено, но письма не приходят на почту, а падают в админке. в спаме тоже ничего нет, нужно настроить чтобы все приходило. может на другую почту пересылать или еще как-то.
какие есть варианты решения. потому что письма то приходят, то не приходят. хотя почта работает.
Жду заявок) Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется настроить Certbot на автоматический перевыпуск. Панель VestaCP, Ubuntu. И также прописать сертификатСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт, он интегрирован с геткурсом и настроен виджет. Подключена юкасса. Необходимо настроить доступ и оплату к двум тренингам на разные сроки. Создать письма по процессам. Настроить рекурентные платежи. Создать воронки с добивкой клиентов по ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется удаленная помощь в прошивке и нормальной настройке данного телефона, на работу с обычными IP Атс (3cx, asterisk). Только для тех кто уже настраивал Polycom с sip прошивкой, чтобы не получилось что проект на 15 ...Закрыт4 года назад
- $15
Требуется настроить связку nodejs проекта и nginx. Сейчас почему-то отдаётся 403 ошибка.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка стандартного ОРС сервера для старого протокола телемеханики КП Гранит комплекса АКП УКТУС. ОРС сервер должен быть совместимым со всеми современными Скада системами.Закрыт4 года назад
Установить на сайт Яндекс метрику, ссылка получена.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Я ищу профессионального веб мастера, который поможет мне ускорить работу вебсайта (обычный блог), чтобы в итоге сайт летал, занимал хорошие позиции по скорости и не напрягал пользователей, но главное чтобы в ...Закрыт4 года назад
Перевести VDS Сервер на http/2 через установку панели ISPСистемное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Есть API сделанное на node.js, к нему нужно настроить некоторой функционал Kubernetes. 1) Создать образ и подключить БД mysql та настроить message broker(кафку или другой на выбор) 2) Подключить управление конфигурациями (Vault) к ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад