Настройка форм обратной связи и спам)

Всем привет!

такая задача, на сайте есть много форм обратной связи, все вроде как настроено, но письма не приходят на почту, а падают в админке. в спаме тоже ничего нет, нужно настроить чтобы все приходило. может на другую почту пересылать или еще как-то.

какие есть варианты решения. потому что письма то приходят, то не приходят. хотя почта работает.

Жду заявок) Спасибо!