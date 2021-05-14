Микросервера Kubernetes

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Закрыт1 заявка453 просмотра

Есть API сделанное на node.js, к нему нужно настроить некоторой функционал Kubernetes.

1) Создать образ и подключить БД mysql та настроить message broker(кафку или другой на выбор)

2) Подключить управление конфигурациями (Vault) к проекту

MySQLNode.js
4 года назад
Bogdan_Ogorodnik
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Александр
 
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