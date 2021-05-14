Нужно обновить суперсет до последней версии сохранив все настройки и данные и настроить алерты на почту. Документация: https://superset.apache.org/docs/intro Сейчас все хостится на клауд сервере в hetzner, под убунтой бд: Mysql ...
Исправить Проблемы с кешированием сайта laravel + nuxt (vue)
Есть проблемы с кешированием сайта. Сайт разработан на laravel + nuxt (vue).
Периодически приходится делать rebuild и restart проекта, т.к. возникают 502 ошибки сервера, после rebuild и restart ошибка исчезает.
Нужно разобраться почему со временем скомпелированные файлы проекта "портятся" и приходится делать принудительную пересборку и рестарт.
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