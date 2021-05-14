Исправить Проблемы с кешированием сайта laravel + nuxt (vue)

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Закрыт3 заявки821 просмотр

Есть проблемы с кешированием сайта. Сайт разработан на laravel + nuxt (vue).

Периодически приходится делать rebuild и restart проекта, т.к. возникают 502 ошибки сервера, после rebuild и restart ошибка исчезает.

Нужно разобраться почему со временем скомпелированные файлы проекта "портятся" и приходится делать принудительную пересборку и рестарт.

LaravelVue.js
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KovalMariya
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