Суть скрипта - парсинг лога и блокировка IP адресов, отобранных по критериям. Необходимо добавить возможность указания исключений.
Восстановить работу сайта на хостинге
Здравствуйте. Е
Есть доступ к хостингу (beget). Необходимо восстановить работу сайта (после взлома - "убрали вредоносный код - сейчас ошибка - HTTP ERROR 500 ).
Админка MODx.
От Вас стоимость и срок.
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