Восстановить работу сайта на хостинге

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Завершен2 заявки425 просмотров

Здравствуйте. Е

Есть доступ к хостингу (beget). Необходимо восстановить работу сайта (после взлома - "убрали вредоносный код - сейчас ошибка - HTTP ERROR 500 ).

Админка MODx.

От Вас стоимость и срок.

MODX
4 года назад
copyrab
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$49
1 день
Отличный специалист. Оперативно решил проблемы и помог восстановить повреждённые страницы из кэша.
Хороший заказчик. Работать понравилось, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
4 года назад
kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад