Доработка bash скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки415 просмотров

Суть скрипта - парсинг лога и блокировка IP адресов, отобранных по критериям. Необходимо добавить возможность указания исключений.

4 года назад
Delpher
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
#1
Системное администрирование
Михаил
 
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад